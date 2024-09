La serie antologica di film V H S si amplia con una nuova pellicola

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’ultimo arrivato nella popolareV/H/S è a poco più di una settimana dal suo debutto. Il popolare franchise di found footage ha offerto storie agghiaccianti da narratori horror emergenti per diversi anni. Il nuovo arrivo nel franchise si intitola V/H/S/BEYOND e si concentra molto sulle storie horror fantascientifiche. Ildebutterà in esclusiva su Shudder il 4 ottobre, e il servizio sta dando ai fan uno sguardo a ciò che l’ultimaha in serbo. Martedì ha visto l’uscita del trailer ufficiale di V/H/S/BEYOND, che potete vedere qui sotto. BEYOND segna il settimodel franchise, iniziato nel 2012. Da quando Shudder è entrato a far parte del franchise, ogni anno è uscito un nuovo capitolo. V/H/S/94 è arrivato nel 2021, seguito da V/H/S/99 , V/H/S/85 e ora BEYOND . Questa uscita includerà sei segmenti di sei diversi team di registi.