Certi amori non finscono | il ritorno di Benetti

(Di lunedì 30 settembre 2024) “non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. Le note di Venditti riassumono nel miglior modo possibile la storia di Gabriele, tornato all’Estra Pistoia in grande stile dopo essere stato tra i protagonisti della formazione che, nel 2023, ha conquistato la promozione in Serie A. Il vicentino classe 1995, ala di 200 cm per 91 kg, era arrivato a metà stagione in Toscana da Nardò, contribuendo alin A con i suoi 16’ di media in campo fra regular season e seconda fase raggiungendo oltre il 60% al tiro sia da due che ai liberi durante i playoff. L’ottimo scorcio di stagione con l’Estra Pistoia gli vale la chiamata, sempre in A2, della Juvi Cremona con la quale scende in campo in 31 occasioni con quasi 8 punti di media in regular season.