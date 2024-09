Arrestato ‘Ostacoloman’ a Roma | ferito un agente

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il 47enne, noto per i suoi travestimenti, è stato fermato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un uomo di 47 anni, di nazionalità ucraina e conosciuto con il soprannome di, è statocon le accuse di resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. L’individuo era già noto ai residenti dei quartieri Balduina e Valle Aurelia per i suoi comportamenti insoliti, tra cui il travestirsi da albero. L’episodio si è verificato sabato pomeriggio in via Giulio Venticinque, nei pressi della stazione della metro Cipro. L’uomo ha iniziato a lanciare bottiglie di vetro e si è scagliato contro gli agenti intervenuti, ferendone uno durante la colluttazione. L’è stato refertato con una prognosi di 5 giorni. La situazione si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che ora dovrà rispondere delle accuse a suo carico.