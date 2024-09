Anticipazioni della serie turca K?z?l Goncalar 2 stagione

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di lunedì 30 settembre 2024)K?z?lin onda sul canale turco now.K?z?ltrama cast Trama “K?z?l” narra la drammatica storia di Meryem, costretta a sposarsi a 14 anni all’interno di una setta islamica, che ora lotta con tutte le sue forze per impedire che sua figlia Zeynep subisca lo stesso destino come sposa del nipote del caposetta. Con l’aiutocognata, una donna che ha lasciato la setta, capiscono che per salvare Zeynep devono fuggire dalle grinfiesetta.Meryem, temendo il marito violento, deve prima guadagnare del denaro lavorando come badante per Levent, un psichiatra laico che decide di offrirle il suo aiuto. Nonostante le divergenze tra le loro credenze religiose e progressiste, tra Meryem e Levent nasce una profonda connessione emotiva.