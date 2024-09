A scuola di salute Combattere i virus con la dieta giusta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Pistoia, 30 settembre 2024 – Avere un sistema immunitario efficiente è fondamentale per difenderci dalle malattie e dalle infezioni. Questo vale sempre, ma ancora di più in un periodo di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo. Cosa si può fare per alzare le nostre difese immunitarie? Quali sono gli alimenti e le sostanze utili che non dovrebbero mancare nella nostra alimentazione? Interrogativi importanti a cui si possono trovare le risposte. Riparte la “Alimentare” della nutrizionista Stefania Capecchi. L’appuntamento, alla Biblioteca San Giorgio, è per oggi alle 17 in Sala Manzini e la lezione sarà appunto sul tema “Laanticome potenziare il sistema immunitario con l’alimentazione”. Stefania Capecchi svolge la professione di biologo nutrizionista in studi privati.