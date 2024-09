Voto in condotta la rivoluzione per sanare qualcuno dei disastri del ' 68

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) La decisione del ministro dell'Istruzione Valditara di ripristinare ilinha un valore di gran lunga superiore a quello che appare: è il ripristino del senso dei diritti; è un altro passo affinché la scuola torni a pieno titolo nella centralità del controllo sociale, come agente formativo. È ciò che la scuola ormai aveva smarrito trasformando docenti e dirigenti in obiettivi del fallimento genitoriale: «Mio figlio non può andare male a scuola, perché lo vedo studiare». Ilincon tanto di bocciatura in caso di 5 diventa un'asticella che tiene in equilibrio i rispettivi ruoli: non tutto sarà ammesso in classe e nell'istituto. Ce n'era bisogno? Direi di sì, alla luce degli episodi sempre più frequenti di bullismo, di menefreghismo e di indifferenza verso chi riveste un ruolo di formazione e di educazione.