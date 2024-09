TS – dove vederla in tv in streaming e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 29 settembre 2024) 2024-09-29 10:31:48 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: NAPOLI – Il Napoli di Antonio Conte ospita il Monza nel match che chiude il programma della domenica della sesta giornate e lo fa riproponendo nuovamente il modulo 4-3-3. Dopo le due partite contro la Juventus in campionato e il Palermo in Coppa Italia il senso della stessa è addirittura pleonastico, alla luce del rendimento avuto dal Napoli con il nuovo modulo adottato da Conte. Forse nemmeno lui, abituato a vincere con la rigida difesa a 3, pensava di cambiare idea per garantirsi una copertura difensiva decente nelleche aveva allenato in precedenza. Invece, tolto il ko dell’esordio a Verona, nelle successive 5 partite i gol subiti sono stati soltanto uno (Bonny del Parma su rigore), mentre le reti all’attivo sono salite a 14.