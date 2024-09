Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 settembre 2024) Shanghai, 29 set – (Xinhua) – Glie gli imprenditori di-uphanno elogiato legenerate dall’ampioe dal terreno per l’incubazione delle-up tecnologiche durante la World Top-Performing Incubator Conference 2024. La conferenza, tenutasi a Shanghai dal 26 al 28 settembre, ha attirato quasi 300 progetti innovativi in settori all’avanguardia come la biomedicina, i circuiti integrati e l’intelligenza artificiale. Ha visto la partecipazione dei principalidi oltre 10 Paesi, tra cui Cina, Stati Uniti, Canada e Paesi Bassi. Sejun Oh, AD di Huespine, una piattaforma digitale di riabilitazione sanitaria, ha portato in Cina le loro attrezzature infermieristiche basate sull’intelligenza artificiale.