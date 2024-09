Basket Serie B gara senza storia per Drigo e compagni Adamant un inizio devastante A Gorizia domina per 40 minuti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) dinamo46ferrara 74 DINAMO : Peresson, Casagrande 15, Schina, Braidot, Baissero, Venturini, Diminic 8, Cestaro 6, Balladino 7, Luis 5, Sanad 5. All. Tomasi.FERRARA: Dioli, Sackey 6,2, Santiago 18, Tio 4, Yarbanga 4, Solaroli 9, Turini 9, Ballabio 17, Braga, Marchini 5. All. Benedetto. Arbitri: Cavinato e Allegro. Parziali: 10-13; 16-37; 34-55. A Romans d’Isonzo non c’è mai partita, l’mette subito le cose in chiaro enella prima giornata di campionato, lanciando già un segnale alle concorrenti: finisce 46-74, e quello che colpisce di più è l’intensità difensiva con cui i biancazzurri annebbiano totalmente l’attaccono, lasciato ad appena 46 punti in quaranta