AEW | Continua il conflitto interno di Wheeler Yuta ma è determinante per la difesa dei titoli Trios

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 29 settembre 2024) All Out ha segnato una clamorosa svolta nel BCC, con il terribile attacco di Jon Moxley su Bryan Danielson coadiuvato da Claudio Castagnoli e PAC, spettatore inerme e disperato inveceche da qualche settimana si trova di fronte ad un bivio. L’ex ROH Pure champion infatti rimane campioneassieme allo svizzero e all’inglese e assieme a loro questa notte ha difeso iin quel di Collision Grand Slam contro Kommander e i Private Party. Separato in casa Già dall’ingresso si è capita la situazione complicata, con Castagnoli e PAC entrati assieme, mentreli ha seguiti qualche istante dopo per nulla convinto e contento. Nel corso del matchha assistito dall’angolo alle scorrettezze dei compagni, rifiutando addirittura diverse volte il tag nonostante l’opera di convincimento di Castagnoli.