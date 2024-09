Volley perché Paola Egonu non gioca la finale di Supercoppa? Il motivo

Leggi tutta la notizia su sportface

Milano in campo senza Paola Egonu nella partita di Serie A1 Italiana di pallavolo femminile. La stella della squadra di Lavarini, e della Nazionale di Velasco, ha avuto qualche problema fisico a inizio settimana e non è riuscita a smaltirli entro il fischio d'inizio della partita con Conegliano di oggi. Egonu è rimasta a casa a causa di una sindrome influenzale che non le ha permesso di allenarsi negli ultimissimi giorni prima della partita. Al suo posto Lavarini ha schierato Helena Cazaute. Al momento grande prova di Milano, che è riuscita a strappare il primo set alla squadra di Santarelli.