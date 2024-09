Turchia blackout del Galatasaray | si fa rimontare da 3-0 a 3-3 in casa dal Kasimpasa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Incredibiledel. I giallorossi di Istanbul, al comando del campionato con sei vittorie in altrettante partite prima di oggi, hanno infatti subito la pesante rimonta per 3-3 dalnella settima giornata. La doppietta di Osimhen e la rete di Icardi avevano portato sul 3-0 la formazione digià nel primo tempo, ma in chiusura di frazione gli ospiti hanno accorciato le distanze grazie al gol di Fall. Quando sembrava tutto avviato verso altri tre punti del Gala, il rigore realizzato all’83’ da Hajradinovic e la rete al 95? di Nuno Da Costa hanno suggellato un’incredibile rimonta del, che porta così aun punto importantissimo. Domani il Fenerbahce di Mourinho, impegnato sul campo dell’Antalyaspor, può dunque tornare a -3 in classifica.del: si fada 3-0 a 3-3 indalSportFace.