Strage di Nuoro si scava nella vita della famiglia per cercare un movente

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 28 settembre 2024) Vanno avanti le indagini perdi capire cosa ha spinto Roberto Gleboni a uccidere la moglie, due figli e il vicino di casa mercoledì scorso a, prima di spostarsi a casamadre, colpire anche lei e poi suicidarsi. Poco per ora è trapelato dall’interrogatorio in audizione protetta del figlio superstite, 14 anni, sentito ieri dagli inquirenti nel reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale cittadino dove è stato operato per la rimozione di alcune schegge di proiettile che lo hanno colpito alla mandibola. Si è però appreso che il ragazzo è stato visitato dai nonni materni. Intanto sono iniziate le autopsie sui corpi delle vittime all'ospedale Brotzu di Cagliari. Alle 18 di oggi il Comune diha organizzato una fiaccolata a partire dalla casa, in via Ichnusa, per arrivare alla piazza Santa MariaNeve di fronte alla cattedrale.