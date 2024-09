Sonia Bruganelli perché partecipa a Ballando con le Stelle? Parlo io

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 28 settembre 2024) Questa sera, sabato 28 settembre 2024,debutta come concorrentecon le. Per l'ex compagna di Paolo Bonolis si tratta di un'esperienza del tutto diversa rispetto al passato e poco affine con quello che ha sempre fatto in e per la televisione. Nel corso di un'intervista rilasciata per il settimanale Chi, la donna ha svelato quale sia il motivo per cui ha deciso di accettare di cimentarsi in questa esperienza così diversa. Inoltre, l'imprenditrice ha specificato ulteriormente i motivi per i quali lei e Angelo Madonia hanno deciso di non ballare in coppia, ma di affidarsi ad altri partner. Tra i tanti argomenti trattati, poi, non è mancato qualche riferimento alla fine del matrimonio con Paolo Bonolis.