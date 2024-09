Serie A Genoa-Juventus a rischio rinvio | si è incendiato il gruppo di continuità dentro la sala Var

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Prima a porte chiuse, ora potrebbe addirittura essere rinviata. Non è ancora cominciata masta facendo più discutere di quanto ci si sarebbe potuto aspettare. A causa degli scontri fuori dal Luigi Ferraris dopo il derby della Lanterna di Coppa Italia la Lega aveva condannato la tifoseria dei rossoblù vietando l’ingresso allo stadio, ora per un incendio della batteria tampone di undielettricalaVAR che comunica con quella di Lissone, il match potrebbe essere posticipato. Secondo quanto riportato da Telenord, sembrerebbe esclusa la pista dolosa. Attualmente non ci sono indicazioni ufficiali riguardo un ritardo o undella gara: il programma delle squadre non cambia, il fischio d’inizio confermato alle 18. Si attendono eventuali aggiornamenti.