Seconda Categoria Nella Coppa Toscana risultato a sorpresa sotto la luce artificiale del Lunezia Il Pontremoli piega laVillafranchese Conedere sbaglia il rigore del pareggio

(Di sabato 28 settembre 2024)3 Villafranchese 1FC: Gjoka, Moscatelli Mattia, Lecchini, Ramaj, Cervara, Carare (84’ Moscatelli Michele), Ginesi, Bregasi Dennis (67’ Ribolla), Ferrara, Gaddari, Polloni. All.: Cocchi. VILLAFRANCHESE: Liccia, Conti Mattia, Iorfida, Caroli, Mandaliti, Ortelli, Giannotti (72’ Conedera), Orsoni (76’ Manganelli), Branca, Trevisan (69’ Gneri 88’ Conti Simone), Gnoffo (39’ De Negri). All.: Conti Gianluca. Arbitro: Bragazzi di Carrara. Marcatori: 2’, 79’e 92’ Ferrara, 48’ Caroli. Note: espulso al 66’ Mattia Moscatelli. 87’ –Gjoka para un calcio dia Conedera.– Terza giornata del primo turno digirone A, a far festa, sorprendendo un po’ tutti, è ilche per assicurarsi il pass aveva un soloa disposizione: la vittoria.