Pino il condottiero Una ricostruzione da vivere con serenità

(Di sabato 28 settembre 2024) Sacripanti 16 anni dopo. Com’è cambiato il coach rispetto alla sua prima esperienza a Pesaro, quando aveva 37 anni, era alla prima stagione lontano dalla sua Cantù e prendeva in mano una Scavolini appena tornata in serie A? "Ho imparato ad essere più aperto mentalmente e ad adeguarmi alla squadra che ho a seconda del materiale umano a disposizione. Le tante esperienze maturate in giro per l’Italia mi hanno insegnato a rivedere le convinzioni assolute che hai quando sei giovane e che pensi di poter applicare alle tue squadre, ho capito il valore della pazienza. Non ci sono cose giuste o sbagliate, ed è concesso il beneficio del dubbio". Ci sono allenatori difensivisti, che vincono le partite a 60 punti, e altri sbilanciati sull’attacco che se le giocano attorno ai 90.