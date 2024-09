L’oroscopo del weekend di Paolo Fox | tensioni per questo segno Ecco cosa dicono le stelle

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di sabato 28 settembre 2024) ScopririservadelsecondoFox: sorprese,e momenti di relax. Chi sarà ilprotagonista del fine settimana? Da Ariete a Pesci,tutte le previsioniperper ildel 28, 29 e 30 settembre 2024. Lasciati guidare dai consigli diFox per affrontare al meglio le giornate e vivere unsereno.Fox,delperPartiamo subito con le previsioni per i primi segni dello zodiaco! Ariete:di riflessione. Avrai l’opportunità di ripensare alle recenti decisioni lavorative, ma senza fretta. Venere ti spinge a dare spazio ai sentimenti e a chiarire i malintesi in amore. Sii prudente nelle spese e attenzione alle decisioni impulsive: il sabato promette incontri piacevoli, mentre la domenica richiederà più pazienza. Toro: Una giornata di tensione.