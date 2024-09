La giunta fotocopia di Ricci ora deve andare a casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) "Il sindaco Biancani oggi ha solo una strada davanti a sé: chiedere le dimissioni agli assessori che sedevano nellaprecedente. Un atto di coraggio in mezzo a chi si nasconde dietro ad un dito sperando di non essere visto". E’ la richiesta avanzata in una nota dai consiglieri comunali di centro destra, tra cui Marco Lanzi, al sindaco Andrea Biancani. "Siamo davanti ad uno scandalo amministrativo senza eguali nella storia della città. Una montagna di soldi affidati a due associazioni attraverso scelte e metodologie che esulano dalla prassi ordinaria e che sono sottoposte all’attenzione dell’autorità giudiziaria. Le ricostruzioni fatte in queste settimane evidenziano contraddizioni e lasciano tanti dubbi di legittimità della prassi amministrativa sia per gli affidamenti diretti, sia per le sponsorizzazioni da privati.