Highlights e gol Bologna-Atalanta 1-1 | Serie A 2024 2025 VIDEO

(Di sabato 28 settembre 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la sesta giornata del campionato di. Primo tempo con occasioni da una parte e dall’altra, ma in entrambe le squadre manca lucidità e imprecisione sia nel tiro che nell’ultimo passaggio. La partita cambia ad inizio secondo tempo quando Santiago Castro si inventa il gol del vantaggio e fa impazzire il pubblico di casa. L’reagisce e, grazie ad una vera e propria follia di Lucumi, rimane in superiorità numerica proprio per via del fallo da ultimo uomo del difensore del. Gli ospiti prendono una traversa e nel finale ci pensa Lazar Samardzic a salire in cattedra: prima il palo e poi un sinistro meraviglioso che al 90? batte l’incolpevole Skorupski, 1-1. ILDEI GOL E DEGLIe gol1-1:) SportFace.