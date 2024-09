Equitazione | la Francia conferma il primo posto a Lignieres dopo il salto ostacoli nella Nations Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Aanche la seconda giornata della tappa diCup di completo è andata ufficialmente in archivio, con una prova diche non ha regalato troppe sorprese. La, prima ieriil dressage, ha rafforzato il suo primato: i transalpini, padroni di casa, ora sono in testa alla classifica per nazioni con un totale di 71.40 penalità. Al secondosorpasso del Belgio, a 95.90 penalità complessiveuna giornata da sole 4 penalità complessivo, sulla Gran Bretagna, ora terza a 98.70 al termine di una sessione dimolto negativa chiusa a 12 penalità complessive. In testa alla graduatoria individuale invece, appaiati a quota 23 penalità a testa, ci sono i due francesi: Nicolas Touizant (in sella a Fibonacci De Lessac HDC) e Maxime Livio (che monta Api du Libaire).