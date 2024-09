Come attivare la protezione ransomware integrata di Windows

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di sabato 28 settembre 2024) Microsoftinclude una funzione diche può aiutarti a proteggere i tuoi file da attacchi malevoli. Questa funzionalità si trova all’interno del Centro sicurezza diDefender e utilizza il controllo delle cartelle per limitare l’accesso a file importanti solo ad applicazioni autorizzate.creare una USB avviabile di11diCon l’aumento degli attacchi, proteggere i propri file è essenziale.offre una funzione di, chiamata Controllo delle cartelle, che limita l’accesso ai tuoi file solo alle applicazioni autorizzate, impedendo modifiche non autorizzate. Vediamoattivarla e configurarla per garantire maggiore sicurezza. Cos’è il? Ilè un tipo di malware che cripta i tuoi file, rendendoli inaccessibili.