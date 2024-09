Avviata una raccolta fondi per riportare in Italia il corpo del giovane chef pontino Bartolo Reina morto in Australia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 28 settembre 2024) La tragica notizia della scomparsa ditrentatreenne deceduto improvvisamente a Sydney, ha lasciato un’intera comunità sotto shock. Parliamo di quella di Cisterna di Latina, profondamente colpita dalla perdita di un ragazzo conosciuto e amato da tanti, che comunque si è subito mobilitata per sostenere la sua famiglia in questo momento di dolore. Unapera casaaveva lasciato l’per realizzare il suo sogno di diventarein diverse parti del mondo, ma ora il suo viaggio terreno si è interrotto in. Per poteril suoa Cisterna, gli amici e la comunità hanno deciso di lanciare una, con l’obiettivo di sostenere la sua famiglia nelle numerose spese da affrontare: dal rimpatrio della salma alle pratiche burocratiche, fino all’organizzazione del funerale.