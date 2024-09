Auto calcio e Giappone | Questa è la piazza giusta per entrare nella top 11

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Gli obiettivi da raggiungere sono una cosa seria, nel lavoro comevita. Tanto più se vengono suggellati con la cerimoniase della bambola daruma. Giovedì sera, a tenere a battesimo l’apertura della concessionaria Nissan Destdi Cesena in via Ravennate che fa capo a Riccardo Minghetti, è intervenuto pure l’amministratore delegato di Nissan Italia Marco Toro. "Cesena è una città che merita grande attenzione – è stata la sua analisi -. In quest’ottica abbiamo voluto affidare le referenze nel territorio a Minghetti, che già dal 1994 sta svolgendo un lavoro egregio a Ravenna, registrando numeri superiori rispetto alla media nazionale". Alla concessionaria di Cesena si aggiungerà a breve anche quella di Forlì, anch’essa facente capo alla stessa rete.