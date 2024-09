Violenza dentro una Rsa Si cala i pantaloni davanti a una collega

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Siena, 27 settembre 2024 – Ha osato troppo con ladi lavoro. Che infatti l’ha denunciato quando si è tirato giù ia lei nel tentativo di avere un approccio. L’uomo, poi licenziato, ieri è passato sotto le forche caudine della giustizia patteggiando 2 anni persessuale. Era in aula quando il gup Sonia Caravelli ha letto la sentenza che chiude un capitolo delicato della vita dell’uomo, difeso dagli avvocati Michele Bellandi e Vincenzo Di Benedetto. Il giudice ha deciso la sospensione condizionale della pena, in precedenza era stato risarcito il danno alla donna. E’ stato stabilito che dovrà anche seguire un percorso di recupero presso associazioni che si occupano di uomini condannati per. Lui ha 59 anni, lei invece 46. Lavorano insieme all’interno della residenza sanitaria nel comune di Siena.