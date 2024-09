Violentata in centro da due uomini Giovane denuncia Terni si ribella | Vogliamo essere libere di vivere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 – Esplode la protesta delle donne per lo stupro in pienoto da una ventenne. La mobilitazione lanciata via social da “Donne“ è sfociata ieri pomeriggio in un partecipato presidio sul luogo della violenza, avvenuta domenica scorsa, tra le 19 e le 20. Alla manifestazione hanno partecipato un centinaio di persone. La ragazza fino a ieri mattina era ancora ricoverata all’ospedale Santa Maria in stato di choc, anche se le sue condizioni complessive vengono definite buone. Hato di aver subito violenza sessuale da due sconosciuti e sulla vicenda indagano a ritmo serrato i carabinieri, ai quali si è rivolta la famiglia della. L’aggressione si è consumata nell’area tra piazza del Mercato, centralissima ma da tempo degradata, e corso Vecchio, all’altezza di largo Liberotti.