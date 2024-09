Tuttosport – dove vederla in tv in streaming e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 27 settembre 2024) 2024-09-27 09:43:37 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di: MILANO – Rinfrancato dal successo nel derby dopo sei ko consecutivi, il Milan alle 20.45 ospita al Meazza il Lecce nell’anticipo della 6ª giornata del campionato di Serie A. La vittoria contro i campioni d’Italia in carica ha ridato entusiamo ai rossoneri che ora guardando alla stagione con maggior ottimismo. Un successo contro i salentini permetterebbe al Diavolo di agganciare momentaneamente il Torino e balzare in vetta alla classifica almeno per un notte. La formazione di Paulo Fonseca, ora un po’ meno in discussione, martedì andrà a Leverkusen per sfidare il Bayer di Xabi Alonso nel secondo turno della nuova Champions League: in virtà del ko interno all’esordio contro il Liverpool, fare risultato contro i campioni di Germania sarà importantissimo.