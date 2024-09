Traffico Roma del 27-09-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàmolto intenso che ore della giornata Lavori su via del Foro Italico dove si viaggia su carreggiata ridotta tra via Salaria viale di Tor di Quinto In entrambe le direzioni di percorrenza dalle 10 alle 13 possibili disagi per una manifestazione a Trastevere in largo Bernardino da Feltre da oggi al 30 settembre dalle 7 chiusa via dei Castani per la manifestazione Centocelle Street Food tra Piazza dei Mirti e via degli Aceri degli ioni per le linee bus della zona e al via da oggi lavori di potatura su via di Torrevecchia dove si viaggia su carreggiata ridotta tra via di Boccea & via dei Casali di Torrevecchia il termine dei lavori Qui è per il 15 novembre proseguono a Porta Maggiore i lavori di rinnovo dei binari su parte della rete chiusa pertanto in via Prenestina la corsia tranviaria tra ...