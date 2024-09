Per la Pace ad Assago il live con Elodie Annalisa Madame Pelù Mannoia

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 27 settembre 2024) Al Forum d’si terrà il concerto di solidarietà Per lacontro le guerre, ecco la ricca line up Il 23 ottobre la musica italiana si unisce all’Unipol Forum di Milano,, per uno straordinario concerto di solidarietà: Per lacontro le guerre, un evento benefico volto a sensibilizzare il pubblico sull’urgenza di promuovere lae sostenere chi soffre a causa delle emergenze umanitarie causate dai conflitti. Sul palco: Fiorella, Alessandra Amoroso,, Brunori Sas, Elisa,, Emma, J-Ax,, Ermal Meta, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Piero, Giuliano Sangiorgi, Rose Villain. Attraverso le loro voci, le artiste e gli artisti italiani, si faranno portavoce di un messaggio universale: laè un diritto di tutti, e ciascuno di noi può fare la differenza.