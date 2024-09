Ovyé moda e qualità Scarpe da sogno per donne con grinta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un brand Made in Italy presente su tutto il territorio nazionale e in diversi Paesi europei.by Cristina Lucchi – da piccolo stabilimento a marchio specializzato in calzature femminili – ha fatto del dinamismo la sua carta vincente. Ovyè si rivolge aal passo con le ultime tendenze che amano essere sorprese con novità continue, sposandoe tradizione. Le proposte delle varie collezioni abbracciano stili diversi, compreso modelli con tacco basso. L’azienda – fondata da Cristina Lucchi e Rino Caruso genitori di Annalisa e Luca che, insieme alla moglie Anna di Somma, la gestiscono attualmente – promuove una filosofia dellacollegata al concetto di libertà della donna. Grazie alla campagna pubblicitaria realizzata con l’Italia in miniatura, lePlaylist della collezione autunno inverno 24/25 passeggiano per tutta la penisola.