Meglio il comfort dell’hotel o la privacy della casa vacanze?

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 27 settembre 2024) Life&People.itprenotare un hotel o una? L’annosa questione divide da sempre i viaggiatori, che si apprestano a partire per lecon stili di vita ed esigenze completamente diverse. Un single affamato di esperienze vuol vivere la destinazione prescelta come un vero e proprio local, ed ecco allora non c’è niente diche affittare una. Niente orari, né a colazione né a cena, e nessun occhio indiscreto ad osservare. Una coppia in vena di coccole, al contrario, sceglie un servizio in camera d’hotel con colazione intercontinentale servita sul vassoio d’argento. Non c’è una risposta valida per tutti e nemmeno una scelta adatta in assoluto. Dipende dalle proprie esigenze e abitudini, dalla duratavacanza, dalla disponibilità di denaro, dal tipo di esperienza che si vuole vivere.