La stagione 2023-24 | un' annata a due facce

(Di venerdì 27 settembre 2024) La-24 della Ristopro Janus Fabriano è stata a due. Non partiti con grandi aspettative, il campionato è stato tranquillo soprattutto in un girone composto da grandi squadre, tutte rinforzate. Il primo anno della nuova riforma, con la possibilità appunto di ingaggiare anche stranieri ed un campionato che per questo si è avvicinato molto al livello della Serie A2. La Janus ha allestito un roster di buon livello con Granic come straniero, con Giombini e Bedin sotto canestro oltre al solito Nicola Stanic amatissimo a Fabriano, idolo della folla, così come Simone Centanni che al suo secondo anno nelle Marche ha conquistato subito il pubblico a suon di canestri, triple e la sua classica esultanza da pistolero.