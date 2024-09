Incidente mortale Domenico Casula muore a 48 anni per un scontro frontale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Questa mattina, un tragicotra due Fiat Panda si è verificato lungo la strada Sassari-Tempio, nei pressi di Chiaramonti. Loha provocato la morte di, un uomo di 48originario di Santa Teresa Gallura, mentre un'altra persona, di 58, è rimasta gravemente ferita. Sul luogo dell'sono intervenuti prontamente i Vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, l'elisoccorso, e i Carabinieri di Tempio, Perfugas e Codrongianos.era una persona molto apprezzata nella sua comunità, descritto come una persona sempre sorridente e ben voluta da tutti.