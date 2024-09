Forlì a Cividale attenzione a Dell’Agnello | Voi forti ma in casa vogliamo vincerle tutte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Fino a quattro o cinque anni fa per tutti era ‘solo’ "il figlio di Sandro". Poi è diventato, all’anagrafe Giacomo, per tutti ‘Jack’, eccellente giocatore di A2, gradino a cui è arrivato dopo essere partito quasi da zero dal florido vivaio del basket livornese e grazie a una costanza, a una mentalità e a una voglia di crescere rare. Il padre di Giacomo è chiaramente Sandro, ex grande giocatore del basket italiano anni ‘80-‘90 e oggi ottimo allenatore, attualmente a Rimini ed ex. ‘Jack’, classe 1994, ala di 1.98, è il minore dei due figli del tecnico e adesso è uno dei punti di forza della Gesteco, la squadra che domenica in Friuli attenderà l’Unieuro nella prima giornata di A2. Le due formazioni si sono affrontate sabato 7 nella finale del Memorial Bortoluzzi a Lignano e a vincere fu91-79, ma il campionato è un’altra storia.