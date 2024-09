Dai tempi di Prodi l' Antimafia fa politica così Laudati prova a salvarsi dall' inchiesta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 27 settembre 2024) Daidial vezzo dei magistrati: l'fa solo. È un fiume in piena Antonio, mentre telefona a destra e a manca nei primi giorni in cui infuria lo scandalo dossieraggio. Come era già successo a Bari, con quegli spioni che seguivano le tracce dell'su Silvio Berlusconi, il sostituto procuratore cerca di, buttando nel calderone tutti, tranne lui. Negli atti del fascicolo della Procura di Perugia, che indaga sugli accessi illeciti alla Superprocura targata Giovanni Falcone, c'è un'intercettazione, del 5 marzo 2024, in cuiparla al telefono con Alberto Cisterna, già sostituto procuratore alla Dna e oggi presidente della XIII sezione del Tribunale civile di Roma.