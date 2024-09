Così sfatiamo i pregiudizi sull’acqua di Milano La tecnologia è un’alleata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Arriva nelle nostre case, pensiamo di conoscerla, ma abbiamo tanti preconcetti che non ci fanno vedere le cose con la giusta lente". Beatrice Cantoni, 32 anni, ricercatrice del Politecnico di, a “MeetMeTonight“ avvicinerà i visitatori alle ricerche, sfatando falsi miti. Come sta l’acqua di? "Benissimo. È sempre sotto controllo. Cercherò di mostrare come i nostri sensi ci ingannano: vista, olfatto e anche gusto. Proporrò un test con l’acqua di rubinetto die quella di diverse acque in bottiglia, chiedendo di metterle in ordine dalla più ’leggera’, con meno residuo fisso, alla più pesante. Molti pensano che l’acqua del rubinetto sia la più pesante, che abbia più ’calcare’, con strumenti di misurazione sveleremo che non è".