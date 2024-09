Cavalieri la strada giusta Rosa lunga con il pilone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il programma iniziale prevedeva una partita amichevole da disputare contro Parma, domani nella città emiliana. Alla fine, la società ha tuttavia deciso di cambiare in corso format e partner e di ripiegare su un allenamento congiunto con quell’Unione Rugby Firenze già battuto due volte nella passata stagione. Prosegue a pieno ritmo la marcia di avvicinamento al debutto in campionato deiUnion, che lo scorso mercoledì sono andati a San Bartolo a Cintoia per confrontarsi con l’UR Firenze. Una seduta congiunta di allenamento più che una partita versa e propria diversamente da quanto prospettato in un primo momento, ma che ha se non altro consentito al tecnico Alberto Chiesa di valutare ulteriormente lo stato di forma del gruppo. "Possiamo ritenerci soddisfatti – ha confermato il direttore sportivo Francesco Fusi – siamo in crescita sotto ogni aspetto".