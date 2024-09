Caso Maddie McCann il compagno di cella del sospettato | Mi confessò di aver rapito una bambina in Portogallo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 settembre 2024 – Christian Brueckner,del rapimento di Madeleine, ha confessato al suodidisequestrato unadurante l’irruzione in un appartamento in. Il detenuto Laurentiu Codin lo ha raccontato ieri in un tribunale tedesco. Brueckner si trova attualmente sotto processo davanti alla Corte regionale di Braunschweig per reati sessuali non collegati alla vicenda del rapimento avvenuto nel 2007. Tuttavia, gli inquirenti tedeschi hanno clamorosamente indicato in lui ilchiave del rapimento dellainglese a Praia de Luz. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il 47enne avrebbe chiesto a Codin se anche lui si trovasse in carcere per reati contro i minori.