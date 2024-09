Violenze domestiche | due donne aggredite a Fermo scattano gli ammonimenti del questore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 - Ancorae maltrattamenti in famiglia e ancoradel. Due i provvedimenti emessi per violenza domestica nei confronti di altrettanti uomini. Il primo caso riguarda un uomo resosi responsabile di atti di violenza in ambito domestico nei confronti della compagna, convivente. Il provvedimento è stato emesso a seguito di un intervento effettuato dai poliziotti della squadra volante su richiesta della vittima. La donna, nell’occasione, ha contattato contattava il numero di emergenza 112, raccontando di essere stata aggredita e percossa dal compagno a seguito di una violenta lite scaturita per futili motivi. L’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato convocato in questura e ammonito. Il secondo provvedimento, invece, è stato emesso a seguito dell’intervento effettuato dai carabinieri su richiesta del personale medico.