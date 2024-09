Scontri dopo il derby di Genova 38 feriti e 3 arresti Raid al Molo Vialli

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 26 settembre 2024) AGI - Sono in totale 38 inegli incidenti scoppiati aprima eildella Lanterna di Coppa Italia, vinto dalla Sampdoria ai rigori. Di questi 26 sono appartenenti alle forze dell'ordine e 12 i tifosi. Tre gli ultrà arrestati: un supporter blucerchiato per resistenza a pubblico ufficiale, e due francesi arrivati da Marsiglia per il gemellaggio con i genoani che facevano parte di un gruppo di 12 fermati e identificati in Questura.  Nella notte glisono andati avanti tra Marassi e la stazione di Brignole e c'è stata anche la triste coda di unvandalico aldell'Amicizia che a marzo era stato intitolato a Gianluca. Ignoti hanno tagliato le sciarpe blucerchiate appese alla ringhiera davanti all'altare laico che rende omaggio all'attaccante ex doriano morto nel gennaio 2023.