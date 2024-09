Reazione a Catena la concorrente in lacrime e Pino Insegno la abbraccia? Scatta il linciaggio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il trionfo delle Volta pagina, il trionfo di. Martedì sera piovono (tanti) soldi sulle campionesse del quiz show di Rai 1 condotto da: per l'esattezza, 126mila euro, da dividere tra Anna Laura, Rosa e Antonella. Per la prima volta arrivano alla conclusione dellafinale con un percorso netto e la risposta giusta, «nominale», fa esplodere lo studio. Le amiche si tengono per mano, una ride, l'altra si accascia quasi incredula mentre la terza, la sempre imperturbabile Antonella, crolla in, non parla, singhiozza.se la: «Allora anche lei è capace di commuoversi! Godetevelo tutto, brave, è veramente emozionante». Se davanti alle telecamere si sil giusto tripudio, è fuori, sui social, dove piovono insulti e sospetti senza un perché.