Pedullà sicuro | L’Inter non farà la fine del Napoli Inzaghi risolverà!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 26 settembre 2024) Alfredonon è d’accordo con chi paragona la stagione dela quella delpost scudetto. Il giornalista è ottimista, anche nei riguardi di Simone. SCINTILLA DIVERSA –finisce sotto la lente d’ingrandimento nel salotto di Sportitalia. Durante la trasmissione Alfredodichiara: «potrebbe avere lo stesso problema di pancia piena dello scorso anno? Per me no, sinceramente mi stupirei se così fosse. C’è un problema di approccio e motivazioni. Ho visto delle similitudini nell’approccio di Monza, contro il Genoa, e anche nel derby. La scintilla è completamente diversa quando gioca la Champions League, come sta accadendo anche all’Atalanta. Queste cose vanno aggiustate ma sarei stupefatto se fosse una storia simile a quella deldell’anno scorso».