Papa in viaggio per Pace e Speranza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 26 settembre 2024) 9.03 Poco prima di partire da Fiumicino per ilapostolico in Lussemburgo e Belgio per portare un messaggio die diFrancesco ha inviato un saluto al Presidente Mattarella. "Mi è gradito rivolgere a lei signor Presidente l'espressione del mio deferente saluto che accompagno con fervide preghiere per il bene suo e dell'intero popolo italiano" spiega nel telegramma. Bergoglio,al suo 46°apostolico, sarà oggi in Lussemburgo e stasera si trasferirà a Bruxelles. Domenica il rientro in Italia.