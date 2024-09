Kostas | anticipazioni ultima puntata di giovedì 3 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dietro la macchina da presa dic’è la regista Milena Cocozza, che ha collaborato per anni con i Manetti Bros ed ha firmato per la tv anche Mare Fuori e I Delitti del BarLume. Le quattro puntate della serie Palomar sono tratte dai romanzi di Petros Markaris Ultime della Notte, Difesa a Zona e Si è suicidato il Che: a seguire tutte le, aggiornate di settimana in settimana.quarta eddiQuello di Iason Favieros, imprenditore di successo con un passato di oppositore politico, è solo il primo di una serie di suicidi in diretta che sconvolgono il paese intero: infatti, poco dopo il primo ne arriva un altro. A togliersi la vita è Loukas Stefanakos, un politico dell’area di governo.