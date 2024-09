In moto va a sbattere contro un furgone Un ferito all’incrocio in via Lughese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Altro incidente sulle strade imolesi dopo la tragedia di martedì sera. È avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16. Ancora una volta è rimasto coinvolto unciclista, anche se le conseguenze sono meno gravi. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, che andrà appurata, l’uomo era diretto inda Mordano verso Imola quando si è scontrato – per cause in via di accertamento –unBmwfra via Valverda e la via. Ilciclista, sbalzato dal mezzo, ha colpito il vetro del, che si è crepato, ed è finito sull’asfalto. Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha portato l’uomo all’ospedale di Imola. Secondo le prime informazioni raccolte l’uomo non sarebbe fortunatamente grave. I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati svolti dalla polizia locale del corpo unico del circondario imolese.