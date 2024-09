Addio pelle sensibile con la pianta camaleonte l’ingrediente segreto arriva dalla skincare coreana

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il suo nome vero è Houttuynia Cordata, ma molti la conoscono più semplicemente come. Per chi non la conoscesse, invece, sappiate che questa, potrebbe essere uno dei vostri ingredienti beauty per l’autunno e non solo. Il motivo? Le sue grandi proprietà. La, infatti, nota anche come coda di lucertola cinese oarcobaleno, è un ingrediente molto amato nella cucina vietnamita ma che viene anche largamente utilizzato nella medicina asiatica per alleviare patologie come l’alopecia, l’ipertensione, e anche come potente antibatterico.