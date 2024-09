Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 25 09 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Premettiamo subito che a me Martina De Ioannon a Temptation Island non è piaciuta, eh, quindi non è che abbia stappato lo champagne quando ho saputo che sarebbe stata la nuova tronista di. Però leggere sui social la mole di insulti nei suoi confronti, accompagnata dalla semi beatificazione del suo ex fidanzato (che, ricordiamolo, NON era un santo, NON era il fidanzato modello, uno che sta sul tuo posto di lavoro a controllare a chi dai il bacioguancia non ha un atteggiamento normale, uno che negli scatti di ira lancia cose all’aria con lo sguardo assatanato non ha un atteggiamento normale), mi porta ad avere la voglia di darle quantomeno una chance, e non unirmi al coro di chi le lancia già le uova marciebase di 6 puntate di un programma montato e suddiviso per 7 coppie.