Udinese-Salernitana ha decretato | ecco l’avversaria dell’Inter in Coppa Italia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024), valida per i sedicesimi di, decretaagli ottavi. Il match termina 3-1 in favore dei bianconeri, che perdono un uomo per infortunio. AVVERSARIA SVELATA –è la sfida divalida per i sedicesimi di finale. Il match, iniziato alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, decretaagli ottavi. Saranno, dunque i bianconeri di Kosta Runjai ad affrontare la squadra di Simone Inzaghi nella prossima sfida della competizione, oltre che in campionato sabato prossimo. A sbloccare le marcature sono stati proprio i padroni di casa, passati in vantaggio al 20? del primo tempo col gol di Jaka Bijol sui risvolti di un calcio d’angolo. La, però, pareggia subito i conti, quando al 25? Simeon Nwanko batte Razvan Sava per la rete dell’1-1.