Ucraina l’Unicef lancia l’allarme | Ogni giorno vengono colpiti dai missili russi almeno due bambini

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Dall’inizio dell’anno scolastico, il 2 settembre,sono stati uccisi e 39 feriti in attacchi incessanti in tutta l’, secondo la Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in(Hrmmu). Ciò equivale a una media dial”. Lo dichiara Munir Mammadzade, rappresentante delin. “Questi attacchi -osserva- non solo mettono fine a giovani vite, ma lasciano orribili cicatrici fisiche e mentali di lunga durata per i sopravvissuti, i membri della famiglia e le comunità. L’inizio del nuovo anno accademico avrebbe dovuto essere un momento di rinnovata speranza, ma continua a essere una tragedia. Secondo l’Hrmmu,27 strutture scolastiche sono state verificate come danneggiate o distrutte dall’inizio delle lezioni. “La guerra inè una crisi acuta per la protezione dell’infanzia.