Tragedia in mare | marittimo di 60 anni perde la vita durante una battuta di pesca

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Teramo - Un grave incidente avvenuto al largo di San Benedetto del Tronto ha portato alla morte di undi 60. Undi 60, originario di Martinsicuro, ha tragicamente perso lain un incidente sul lavoro avvenuto al largo delle coste di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. L'uomo era impegnato in unadia bordo di una lampara, una piccola imbarcazione utilizzata per attirare i pesci con delle lampade, a circa 30 miglia dalla costa. Intorno alle 5 del mattino, ile un collega sono saliti a bordo del barchino per iniziare l'attività di. Sfortunatamente, entrambi itori sono stati catapultati in acqua quando la barca è affondata improvvisamente.